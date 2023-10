Stand: 10.10.2023 06:49 Uhr Mann fährt in Hannover mit Auto gegen einen Baum und stirbt

In Hannover ist in der Nacht ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, verlor der 47-Jährige in der Ritter-Brüning-Straße im Stadtteil Linden die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend prallte der Wagen gegen einen Baum. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß eingeklemmt. Die Einsatzkräfte konnten ihn aus dem Wrack befreien. Trotz Reanimationsversuchen starb er am Unfallort. Die Ursache für den Zusammenprall mit dem Baum ist unklar und wird jetzt von der Polizei ermittelt.

VIDEO: 47-Jähriger stirbt bei Unfall in Hannover (1 Min)

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.10.2023 | 08:30 Uhr