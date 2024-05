Mann fährt Fußgänger mit Auto an und attackiert Männer mit Messer Stand: 27.05.2024 21:13 Uhr Ein 32-Jähriger soll in Burgdorf (Region Hannover) gleich mehrere Straftaten in einer Nacht begangen haben. Erst soll er mit seinem Auto einen 18-jährigen Fußgänger angefahren haben, dann zwei Männer bedroht haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 18-jährige Fußgänger in der Nacht zu Sonntag um kurz nach Mitternacht auf einem Gehweg unterwegs, als der 32-Jährige mit seinem Auto gezielt auf ihn zugefahren sein soll. Der 18-Jährige habe versucht, auszuweichen, sei aber von dem Auto erfasst worden, so die Polizei. Danach habe der 32-Jährige die Flucht ergriffen. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

32-Jähriger bedroht Männer mit Messer

Kurze Zeit später geriet der 32-Jährige laut Polizei auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants mit zwei 19 und 20 Jahre alten Männern in Streit. Dabei soll der Verdächtige die beiden mit einem Messer bedroht und anschließend versucht haben, auch sie mit seinem Auto anzufahren. Die beiden Männer konnten sich den Angaben zufolge durch einen Sprung zur Seite retten und blieben unverletzt. Die hinzugerufene Polizei nahm den 32-Jährigen fest.

Tatmotiv unklar

Warum der 32-Jährige die insgesamt drei Personen attackiert hat, ist noch unklar, wie die Polizei Hannover und die Staatsanwaltschaft Hildesheim mitteilten. Es werde derzeit geprüft, ob der Verdächtige die Opfer kannte. Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Angaben wegen eines versuchten Tötungsdelikts in zwei Fällen gegen ihn. Der 32-Jährige wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

