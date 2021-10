Stand: 11.10.2021 07:39 Uhr Mann entdeckt Zigaretten im Gleisbett - und springt hinein

Ein 60 Jahre alter Mann ist im Hauptbahnhof Hannover vom Bahnsteig in die Gleise gesprungen, um dort Zigaretten aufzusammeln, die er entdeckt hatte. Auf dem Gleis war bereits ein Schnellverkehrszug auf der Anfahrt, wie die Bundespolizei am Sonntagabend mitteilte. Der Lokführer hatte den Mann aber gesehen und leitete eine Schnellbremsung ein, sodass der Zug etwa 200 Meter vor dem Bahnhof zum Stehen kam. Als die von einer Bahn-Mitarbeiterin alarmierte Bundespolizei eintraf, saß der Mann wieder am Bahnsteig. Auf Nachfrage erklärte er, dass er nicht darüber nachgedacht hatte, dass er sich in Lebensgefahr bringen könnte. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag.

