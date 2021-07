Stand: 12.07.2021 07:43 Uhr Mann bricht Ex-Partnerin die Nase

In Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover ist eine offenbar geplante Aussprache zwischen einer Frau und ihrem Ex-Freund eskaliert. Die beiden hatten sich auf einem Parkplatz getroffen. Der 34-Jährige habe seine frühere Partnerin dann an Haaren und Armen gezogen und ihr mit einem Kopfstoß die Nase gebrochen, so die Polizei. Die 30-Jährige kam ins Krankenhaus, gegen ihren Ex-Freund wird wegen Körperverletzung ermittelt.

