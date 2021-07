Stand: 12.07.2021 07:43 Uhr Mann bricht Ex-Partnerin bei Aussprache die Nase

In Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover ist eine Aussprache zwischen einem ehemaligen Paar völlig eskaliert. Die beiden hatten sich auf einem Parkplatz getroffen, um zu reden. Der 34-Jährige habe seine frühere Partnerin dann aber an Haaren und Armen gezogen und ihr mit einem Kopfstoß die Nase gebrochen, so die Polizei. Die 30-Jährige kam ins Krankenhaus, gegen ihren Ex wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.07.2021 | 06:30 Uhr