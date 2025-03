Stand: 03.03.2025 06:42 Uhr Mann belästigt Kinder vor Schule in Garbsen

Ein 27-jähriger Mann hat vor einer Schule in Garbsen (Region Hannover) offenbar Kinder angesprochen und belästigt. Wie die Polizei berichtet, wurde er dabei am Freitagmorgen von einer Schulmitarbeiterin beobachtet. Sie alarmierte die Einsatzkräfte. Als die Polizisten seine Personalien feststellen wollten, wehrte sich der Mann heftig. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der 27-Jährige wurde später in eine Psychiatrie eingewiesen. Die Ermittler untersuchen nun, ob der Mann für ähnliche Vorfälle verantwortlich ist. Inwiefern die mutmaßlichen Belästigungen vor der Schule in Garbsen-Mitte strafrechtliche Konsequenzen haben, wird noch geprüft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.03.2025 | 06:30 Uhr