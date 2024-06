Stand: 05.06.2024 22:22 Uhr Mann bei Messerangriff schwer verletzt - Verdächtiger festgenommen

In Sarstedt im Landkreis Hildesheim ist am Mittwoch ein 31 Jahre alter Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein 33 Jahre alter Mann kurz nach 18.30 Uhr den Jüngeren unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben. Daraufhin sei der Täter geflüchtet. Ein Zeuge habe die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Mehrere Funkstreifenwagen und Rettungskräfte fuhren demnach zum Einsatzort. Fahnder nahmen den Verdächtigen in der Nähe des Tatortes fest. Widerstand habe der Mann nicht geleistet, hieß es. Das 31-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Noch am Abend seien Zeugen vernommen und Spuren gesichert worden.

