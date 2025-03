Stand: 10.03.2025 12:20 Uhr Mann bedroht Unbekannten in Café mit Schusswaffe

In Hildesheim hat ein Mann am Samstag einen Unbekannten in einem Café mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, handelte es sich bei der Waffe um eine ungeladene Schreckschusspistole. Nach den Streitigkeiten sei der 59 Jahre alte Verdächtige in der Hildesheimer Innenstadt von Beamten kontrolliert worden. Dabei seien die Pistole sowie ein Schlagring sichergestellt worden. Das bedrohte Opfer konnte demnach im Café nicht mehr angetroffen werden. Gegen den 59-Jährigen seien Anzeigen wegen Bedrohung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.

