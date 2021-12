Stand: 09.12.2021 09:33 Uhr Mann bedroht Ex-Partnerin und verschanzt sich in Wohnung

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen in Eilsen (Landkreis Schaumburg) einen 34-jährigen Mann festgenommen, der seine ehemalige Lebensgefährtin verletzt und bedroht haben soll. Nach Angaben der Beamten hatte sich der Mann in der Wohnung der 33-Jährigen in der Gemeinde Ahnsen aufgehalten und die Frau mit einer Schusswaffe bedroht. Die 33-Jährige konnte aus der Wohnung flüchten und die Polizei alarmieren. Der Mann blieb in der Wohnung und drohte den alarmierten Beamten, die Schusswaffe einsetzen. Schließlich verließ der Mann die Wohnung und lies sich widerstandslos festnehmen. Beim Durchsuchen der Räume fanden die Beamten unter anderem eine geladene Schreckschusswaffe und ein Messer.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.12.2021 | 13:30 Uhr