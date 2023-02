Stand: 17.02.2023 07:14 Uhr Mann aus Rinteln mit Axt getötet: Urteil erwartet

Im Mordprozess gegen einen 37-Jährigen verkündet das Landgericht Detmold voraussichtlich am Vormittag sein Urteil. Laut Anklage soll der Mann im Juni vergangenen Jahres aus Eifersucht einen 39 Jahre alten Mann aus Rinteln (Landkreis Schaumburg) getötet haben - mit einem Axthieb, während sein Opfer schlief. Danach soll er seine Ex-Freundin vergewaltigt haben, die neben dem Getöteten lag. Nach der Tat war der 37-Jährige geflohen, es wurde wochenlang nach ihm gefahndet. Im Prozess hat er gestanden, den 39-Jährigen mit der Axt getötet zu haben, den Sex mit seiner Ex-Freundin stellte er dagegen als einvernehmlich dar. Der Mann hatte vor rund zehn Jahren schon einmal eine Frau mit einer Axt getötet und war dafür in der Ukraine im Gefängnis. Das Detmolder Gericht hatte am ersten Prozesstag darauf hingewiesen, dass aufgrund der Vorgeschichte des Angeklagten auch Sicherungsverwahrung sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld möglich seien. Ein Gutachter hat den Mann für voll schuldfähig erklärt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.02.2023 | 08:30 Uhr