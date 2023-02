Mann aus Rinteln mit Axt getötet: Höchststrafe für 37-Jährigen Stand: 17.02.2023 11:34 Uhr Im Prozess um einen Mord mit einer Axt haben die Richter am Landgericht Detmold für den 37-jährigen Angeklagten die Höchststrafe verhängt. Der Mann kommt wohl Zeit seines Lebens nicht mehr aus dem Gefängnis.

Denn das Gericht stellte zusätzlich die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausschließt. Außerdem ordnete die Kammer Sicherungsverwahrung an. Der Mann käme also nach Verbüßung der eigentlichen Haftstrafe nicht frei. Er hatte bereits vor zehn Jahren einen Menschen getötet, ebenfalls mit einer Axt. Wegen dieser Vorgeschichte sieht das Gericht einen Hang zu vergleichbaren Taten. Mit dem Urteil folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft, die die Höchststrafe gefordert hatte. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig - am Bundesgerichtshof (BGH) ist eine Revision, also eine Überprüfung auf Rechtsfehler, möglich.

Opfer mit Axt im Schlaf getötet

Der Verurteilte hat im Juni vergangenen Jahres in Kalletal in Nordrhein-Westfalen einen 39 Jahre alten Mann aus Rinteln (Landkreis Schaumburg) aus Eifersucht getötet - mit einem Axthieb, während sein Opfer schlief. Danach soll er seine heute 26-jährige Ex-Freundin vergewaltigt haben, die neben dem Getöteten lag. Nach der Tat war der 37-Jährige geflohen, es wurde wochenlang nach ihm gefahndet.

Angeklagter hat die Tat gestanden

Im Prozess hat der Angeklagte gestanden, den 39-Jährigen mit einer Axt getötet zu haben, den Sex mit seiner Ex-Freundin stellte er dagegen als einvernehmlich dar. Anfang Februar hatte die heute 26-jährige Zeugin gegen ihren Ex-Partner ausgesagt. Dementsprechend hat der Verteidiger des Angeklagten lediglich auf eine angemessene Strafe für Mord aus Heimtücke plädiert, ohne eine Vergewaltigung zu berücksichtigen.

37-Jähriger war bereits wegen Mordes im Gefängnis

Der Mann hatte vor rund zehn Jahren schon einmal eine Frau mit einer Axt getötet und saß dafür in der Ukraine im Gefängnis. Das Detmolder Gericht hatte bereits am ersten Prozesstag darauf hingewiesen, dass aufgrund der Vorgeschichte des Angeklagten auch Sicherungsverwahrung sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld möglich seien. Ein Gutachter erklärte den Mann für voll schuldfähig.

