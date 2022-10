Mann aus Rinteln mit Axt getötet: 36-Jähriger angeklagt Stand: 20.10.2022 13:22 Uhr Die Staatsanwaltschaft klagt einen 36-jährigen Mann wegen Mordes und Vergewaltigung an. Ihm wird vorgeworfen, einen Mann aus Rinteln (Landkreis Schaumburg) im Schlaf mit einer Axt getötet zu haben.

Die Tat im Juni dieses Jahres in Kalletal (Nordrhein-Westfalen) soll aus Eifersucht geschehen sein. Das Opfer hatte eine Beziehung mit der früheren Lebensgefährtin des Täters. Nach der Tötung des Mannes in der Wohnung der Frau soll der 36-Jährige laut Anklage die 24-jährige Frau vergewaltigt haben. Eine DNA-Untersuchung habe dies bestätigt, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Detmold am Donnerstag mit.

Angeklagter bereits wegen anderer Tötung verurteilt

Der mutmaßliche Mörder war wochenlang auf der Flucht gewesen. Auch in Rinteln wurde nach ihm gefahndet. Im Juli wurde er in Brandenburg kurz vor der polnischen Grenze gefasst. Laut Staatsanwaltschaft Detmold ist der Angeklagte vorbestraft: Er sei in der Vergangenheit wegen eines Tötungsdeliktes verurteilt worden, teilte ein Sprecher mit.

