Stand: 23.12.2022 20:14 Uhr Mann aus Raum Hannover soll Kölner getötet haben

Ein Mann aus dem Raum Hannover soll einen 30-Jährigen in Köln getötet haben. Nach Angaben der Polizei in Köln befindet sich der 32 Jahre alte Verdächtige bereits in Haft. Es soll sich dabei um einen Bekannten des Getöteten handeln. Die Hintergründe sind noch unklar. Vor rund einer Woche war eine männliche Leiche in einem Kölner Waldstück gefunden worden. Die Obduktion hatte Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergeben.

