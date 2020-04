Stand: 07.04.2020 07:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mann auf Gleise gelegt: Prozess wegen Mordversuchs

Vor dem Landgericht Hannover beginnt heute der Prozess gegen zwei Männer, die in Hannover-Kirchrode einen bewusstlosen und schwer verletzten Mann auf die Stadtbahngleise gelegt haben sollen, um so einen Angriff zu vertuschen. Den beiden Angeklagten, Jahrgang 1982 und 1985, wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Mord sowie gefährliche Körperverletzung vor.

Schwere Schädelverletzungen durch Tritte und Schläge

Sie sollen im Oktober vergangenen Jahres "erhebliche Mengen Alkohol konsumiert" und anschließend in einen heftigen Streit mit dem späteren Opfer geraten sein. Dabei soll der damals 27-Jährige von den beiden so stark getreten und geschlagen worden sein, dass er schwere Schädelverletzungen erlitten und schließlich das Bewusstsein verloren habe, so die Anklage.

Stadtbahn sollte den Bewusstlosen überfahren

Um diese Straftat zu verdecken, soll der Haupttäter den Geschädigten auf die Gleise an der Tiergartenstraße geschleift haben, wo er von der Stadtbahn überrollt und getötet werden sollte, lautet der Vorwurf. Dabei zog sich das Opfer laut Staatsanwaltschaft weitere Kopfverletzungen und schwere Schürfwunden an Rücken und Beinen zu.

Heute soll zunächst die Anklage verlesen werden. Bis Ende Juni sind zehn Verhandlungstermine vor dem Landgericht angesetzt.

