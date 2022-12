Stand: 12.12.2022 10:35 Uhr Manipuliertes Fahrrad: Jugendliche verletzt sich schwer

In Lachendorf (Landkreis Celle) hat am vergangenen Donnerstag eine unbekannte Person zwischen 12 und 17 Uhr ein Fahrrad manipuliert, sodass es dadurch zu einem schweren Unfall kam. Das Fahrrad war am Fahrradständer des "Olen Drallen Hoff" abgestellt. Der Täter oder die Täterin hat an dem Rad die Bowdenzüge beider Bremsen ausgehängt, sodass die Jugendliche, die später auf ihrem Rad nach Hause fuhr, nicht mehr bremsen konnte und gegen ein geschlossenes Garagentor geprallt ist. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Wer Hinweise zu der Tat oder einem Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer (05145) 28 42 10 zu wenden.

