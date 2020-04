Stand: 28.04.2020 14:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mangel an Schutzkleidung: Ärzte ziehen blank

In Niedersachsen beteiligen sich Hausärzte angesichts der Coronavirus-Pandemie an einerungewöhnlichen Protestaktion. Unter dem Hashtag #blankebedenken machen sie auf den Mangel an Schutzbekleidung aufmerksam, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Im Internet posieren sie nur mit Mundschutz und Stethoskop bekleidet.

Streit um telefonische Krankschreibung

"Wenn uns das Wenige, was wir haben, ausgeht, dann sehen wir so aus", heißt es auf der Webseite der Aktion. Die Beteiligten betonen, dass eine medizinische Versorgung per Telefon in vielen Fällen ausreichend sei. Vor allem, wenn es sich um bekannte Patienten handele. Um die telefonische Krankschreibung hatte es zuletzt Diskussionen gegeben. Nun ist die Sonderregelung vorerst bis zum 4. Mai gültig.

Hausärzte fordern mehr Unterstützung

Die Idee zu dem Protest stammt von einem Hausarzt in Frankreich. Für seine Kritik an der nur schwachen Unterstützung hausärztlicher Praxen posierte er nackt in seinem Behandlungszimmer. "Mehr Hilfe aus der Politik" lautet auch die Forderung der deutschen Hausärzte.

