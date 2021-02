Stand: 26.02.2021 09:13 Uhr Malteser bieten Rikscha-Touren für behinderte Menschen

Mit zwei Fahrrad-Rikschas wollen die Malteser in Hildesheim behinderten Menschen mehr Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Die Fahrzeuge stehen künftig für Touren zu Theaterstücken und Konzerten, aber auch einfach nur für Ausflüge an der frischen Luft bereit, teilten die Malteser mit. Allerdings würden noch ehrenamtliche Fahrer gesucht. Die beiden E-Räder bieten Platz für zwei Gäste. Sie seien wegen des großen Abstands zum Fahrer und der frische Luft sogar Corona-tauglich, heißt es. Das Projekt wird von der "Aktion Mensch" gefördert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.02.2021 | 13:30 Uhr