Stand: 13.01.2022 14:44 Uhr Mahnwache in Hannover gegen Corona-Verschwörungstheorien

Mit einer "Mahnwache für Solidarität, Zusammenhalt und Demokratie" will ein Bündnis am Freitag in Hannover gegen die Verharmlosung der Corona-Pandemie und verquere Verschwörungstheorien demonstrieren. Zum Bündnis gehören die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, der Freundeskreis Hannover e.V., der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und das Bündnis "bunt statt braun". Als Rednerinnen und Redner werden unter anderem Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Regionalbischöfin Petra Bahr und Regionspräsident Steffen Krach (SPD) erwartet. Die Aktion beginnt um 16.30 Uhr auf dem Opernplatz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.01.2022 | 14:30 Uhr