Mahnwache in Hannover: Kulturschaffende treten für Demokratie ein

Das Ensemble des Schauspiels Hannover hält ab diesem Montag wöchentliche Mahnwachen für die Demokratie ab. Wie das Staatstheater mitteilt, sind alle Kulturschaffenden in Hannover eingeladen, bei den Treffen mitzumachen. Sie sollen den Angaben zufolge jeweils montags ab 16.30 Uhr auf dem Kröpcke, dem zentralen Platz in Hannovers Innenstadt, zusammenkommen. In Zeiten von wachsendem Rassismus und Antisemitismus und mehr Zulauf zu rechten Parteien sei Demokratie nicht mehr selbstverständlich und müsse jeden Tag aufs Neue gelebt und in manchen Fällen auch aktiv verteidigt werden, heißt es.

