Stand: 14.04.2025 11:01 Uhr Märchenhafte Jubiläumstour: Deutsche Märchenstraße wird 50

Die Deutsche Märchenstraße feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Nach Angaben des Vereins Deutsche Märchenstraße zählt sie zu den bekanntesten Ferienstraßen Deutschlands und verbindet auf mehr als 1.000 Kilometern Orte, Figuren und Geschichten aus den Märchen der Gebrüder Grimm. Einige der Stationen liegen in Niedersachsen: Von Hann. Münden geht es unter anderem über Göttingen, wo die Brüder als Gelehrte wirkten, Höxter, Nienburg und Verden in den Norden. Besonders beliebt ist die 125 Kilometer lange Weserberglandroute mit Bodenwerder und der Rattenfängerstadt Hameln. Offiziell gestartet ist das Jubiläumsjahr am 11. April - und wird nach Angaben der Deutschen Mächenstraße e.V. in vielen Orten entlang der Strecke gefeiert.

