Stand: 24.09.2021 12:29 Uhr Männer gehen mit Hammer und Messer aufeinander los

In Hannover-Bothfeld sind zwei 31 und 42 Jahre alte Männer auf offener Straße mit Hammer und Messer aufeinander losgegangen. Der ältere der beiden Kontrahenten wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen beide werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Männer sind den Angaben zufolge am Mittwochabend an der Sutelstraße aneinander geraten. Während des Konflikt habe der 31-Jährige ein Messer gezogen, während der 42-jährige einen Hammer aus seinem Wagen geholt habe, so ein Sprecher. Zeugen konnten die beiden trennen und die Polizei rufen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.09.2021 | 13:30 Uhr