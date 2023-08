Stand: 16.08.2023 11:34 Uhr Mähdrescher fährt sich in Baustelle fest und sorgt für Stau

In einer Baustelle auf dem Südschnellweg in Hannover hat sich am Mittwochvormittag ein Mähdrescher festgefahren. Wie die Polizei mitteilte, sorgte der Unfall für einen kilometerlangen Stau. Die Autos hätten sich auf einer Länge von fast vier Kilometern gestaut, so ein Sprecher. Inzwischen fließt der Verkehr wieder. Der Ausbau der Schnellstraße im Süden von Hannover soll dabei helfen, den oftmals stark stockenden Verkehr zu entzerren. Ein neuer Tunnel soll zukünftig eine marode Brücke ersetzen. Das umstrittene Projekt sorgt immer wieder für Kritik von Umweltschützern.

