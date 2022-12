MHH: Leichen verwechselt - Muslim versehentlich eingeäschert Stand: 23.12.2022 12:41 Uhr Die MHH hat einen 71-jährigen Muslim wegen einer Verwechslung mit einem anderen Verstorbenen eingeäschert. Feuerbestattungen sind dem islamischen Glauben nach jedoch nicht gestattet.

Offenbar steckt ein menschlicher Fehler hinter der Verwechslung der Verstorbenen. Ganz genau ist der Hintergrund aber noch nicht bekannt. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) äußert sich bislang nur in einem kurzen Statement: Man bedauere die Verwechslung zutiefst. Das Mitgefühl gelte den Angehörigen.

Im Kreis der falschen Familie beigesetzt

Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" über den Fall berichtet. Der Leichnam des Mannes, der eine türkische Staatsbürgerschaft hatte, sei vergangenen Freitag ins Krematorium gebracht und fälschlicherweise verbrannt worden, schreibt die Zeitung. Am Montag sei die Urne im Kreise der falschen Familie beigesetzt worden. Der Sohn des anderen Verstorbenen, eines 81-Jährigen aus Großburgwedel, sagte der Zeitung: "Wir haben Abschied von der falschen Person genommen."

Türken empört - Wissenschaftsminister will Wogen glätten

In der türkischen Gemeinschaft sorgt der Vorfall für Aufsehen - auch zahlreiche türkische Medien berichten umfangreich darüber. Demnach plant die Familie des Toten rechtliche Schritte. Beim Land Niedersachsen ist Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) für die MHH zuständig. Er will sich mit der in Hannover ansässigen türkischen Generalkonsulin treffen.

Polizei schließt Straftat aus, sieht aber genau hin

Polizeiliche Ermittlungen gibt es derzeit keine - man nehme die Arbeitsabläufe in der Rechtsmedizin der MHH trotzdem unter die Lupe, hieß es. Nach jetzigem Kenntnisstand schließe die Polizei aber eine Straftat aus, sagte ein Sprecher. Die Beamten gehen demnach davon aus, dass fahrlässig gehandelt wurde.

