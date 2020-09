Stand: 21.09.2020 12:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

MAN: IG Metall kündigt Protest an

Die Gewerkschaft IG Metall kündigt in der Region Hannover Widerstand gegen den geplanten Stellenabbau beim Nutzfahrzeughersteller MAN an. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages ruft die IG Metall Beschäftigte in den Konzern-Werkstätten in Laatzen und Langenhagen am Dienstag zu Protesten auf. Hintergrund sei der angekündigte Abbbau von Jobs, dem bei MAN deutschlandweit rund 11.000 Arbeitsplätze zum Opfer fallen sollen.

