Stand: 28.05.2021 07:41 Uhr Lufthansa schließt Flugzeugwartung am Flughafen Hannover

Lufthansa will künftig Flugzeuge nicht mehr am Hannover Airport in Langenhagen warten lassen. Die Technik-Sparte der Airline verhandelt bereits mit Arbeitnehmervertretern über einen Sozialplan. Die Gewerkschaft ver.di wirft dem Unternehmen vor, attraktive Geschäfte an Fremdanbieter vergeben zu haben. Hohe Fixkosten und kleinere Aufträge seien hingegen bei der hundertprozentigen Tochter der Lufthansa verblieben. Nach Angaben von ver.di sind bei Lufthansa-Technik deutschlandweit knapp 800 der insgesamt rund 1.350 Stellen gefährdet.

