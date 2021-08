"Luftbrücke" für Afghanistan: A400M aus Wunstorf beteiligt Stand: 16.08.2021 14:06 Uhr Drei Bundeswehr-Transportflugzeuge sind am Morgen in Wunstorf Richtung Afghanistan aufgebrochen. Sie sollen eine "Luftbrücke" bilden - und deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte evakuieren.

An Bord sind unter anderem Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte (DSK) aus Seedorf im Landkreis Rotenburg (Wümme). Sie sollen noch heute in der afghanischen Hauptstadt Kabul ankommen und die Evakuierung absichern. Dafür ist die Spezialeinheit der Bundeswehr extra ausgebildet. An der Rückholaktion sind zudem Feldjäger und Bundeswehrsanitäter beteiligt. Die radikalislamischen Taliban haben nach der Einnahme Kabuls am Sonntag inzwischen die Macht in Afghanistan übernommen.

Erste Botschaftsmitarbeiter nach Katar ausgeflogen

Die Taliban hatten in den vergangenen Tagen eine Stadt nach der anderen erobert - teilweise kampflos. Am Sonntag nahmen sie schließlich auch Kabul ein und besetzten den Präsidentenpalast. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Botschaft wurden zum Flughafen gebracht, der von Tausenden US-Soldaten abgesichert wird. Ein US-Flugzeug brachte in der Nacht zu Montag 40 Mitarbeitende der deutschen Botschaft nach Doha im Golfemirat Katar. Die weiteren Evakuierungsflüge sollen mit den A400M der Bundeswehr erfolgen.

A400M bilden "Luftbrücke" von Kabul in Drittland

Die Transportmaschinen der Bundeswehr sollen in den kommenden Tagen zentraler Bestandteil einer "Luftbrücke" sein. Darüber sollen Botschaftsmitarbeitende und andere deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder Bundesministerien in Afghanistan gearbeitet haben oder noch arbeiten, nach Deutschland gebracht werden. Unklar ist, um wie viele Ortskräfte es sich handelt. Die Zahl der Deutschen, die bis Sonntag in Kabul waren, wurde auf mehr als 100 geschätzt. Die A400M-Maschinen der Bundeswehr haben Platz für 114 Passagiere. Sie fliegen die Betroffenen nach Usbekistan aus. Von dort aus soll es für sie mit zivilen Maschinen nach Deutschland weitergehen.

Verteidigungsministerium: "Gefährlicher Einsatz"

Es geht um den bislang wohl größten Evakuierungseinsatz der Bundeswehr. "Fest steht: Es ist ein gefährlicher Einsatz für unsere Soldatinnen und Soldaten", schrieb das Verteidigungsministerium am Montag auf Twitter. Das Mandat für den Bundeswehreinsatz soll der Bundestag nachträglich erteilen - dieses Vorgehen ist möglich, wenn Gefahr im Verzug ist. Das Parlament könnte sich dann kommende Woche damit beschäftigen, wenn es zu einer Sondersitzung wegen der Hochwasserhilfen zusammenkommt. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete aus Wilhelmshaven und verteidigungspolitische Sprecherin SPD-Fraktion, Siemtje Möller, äußerte sich sehr besorgt. Es sei "eine ungeklärte Lage auf dem Boden in Kabul" und ein "äußerst gefährlicher Einsatz". Sie dankte den Einsatzkräften, denn der Einsatz sei "im Dienste der Menschlichkeit", so Möller.

Pistorius: "Evakuierung kommt zu spät"

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) kritisierte den Umgang der Bundesregierung mit dem Vormarsch der Taliban: Die Ortskräfte seien "in akuter Lebensgefahr", schrieb er über den Nachrichtendienst Twitter. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und das Bundesinnenministerium hätten dies wissen müssen. Die "Evakuierung kommt zu spät", schrieb Pistorius. Es sei ein "unwürdiges, gefährliches Ende eines langen, wichtigen Einsatzes". Pistorius hatte bereits Mitte Juni auf eine bereitwilligere Aufnahme von Ortskräften aus Afghanistan gedrängt. Auch Bundespolitiker aus der Opposition kritisieren das Vorgehen bei der Evakuierung.

Gesellschaft für bedrohte Völker: Hilfskräfte rausholen

Die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen forderte die Bundesregierung auf, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit bedrohte afghanische Hilfskräfte das Land verlassen können. Die Bundesregierung habe zu spät damit begonnen, Hilfe zum Beispiel für die einheimischen Fahrer oder Übersetzer zu organisieren, sagte ein Sprecher der Gesellschaft. Außerdem müsse sich Deutschland zusammen mit der EU für den Schutz bedrohter Minderheiten in Afghanistan einsetzen.

Wie geht es weiter mit Hilfsprojekten aus Niedersachsen?

Die Machtübernahme der Taliban stellt auch Hilfsorganisationen vor Probleme. So hat der afghanische Frauenverein aus dem Landkreis Osnabrück den Großteil seiner Hilfsprojekte gestoppt, wie die Vorsitzende Nadja Nashir-Karim sagte. Der vor fast 30 Jahren gegründete Verein hat in Afghanistan unter anderem Schulen und Krankenhäuser betrieben. So auch der Hilfsverein Katachel aus dem Landkreis Gifhorn. Dessen Projekte im ländlichen Raum sollen zwar zunächst weitergehen, sagte die Vorsitzende Sybille Schnehage. Die Zukunft sei aber unsicher.

