Lützerath: Klimaschützer rufen zu Kundgebung in Hannover auf

Stand: 11.01.2023 10:48 Uhr

Seit dem Morgen räumen Polizisten den Ort Lützerath in der Stadt Erkelenz in Nordrhein-Westfalen. Klimaschützer wollen am frühen Abend in Hannover ihre Solidarität mit den Besetzern des Dorfes zeigen.