Stand: 28.02.2019 10:04 Uhr

Lügde: Suche nach Spuren geht weiter

Im Fall des massenhaften Missbrauchs in Lügde an der Grenze zu Niedersachsen nehmen die Ermittler den Campingplatz, auf dem sich die Taten ereignet haben sollen, heute weiter unter die Lupe. "Die Spurensuche und die Spurensicherung werden heute fortgeführt", sagte ein Sprecher der Polizei Bielefeld. Dabei soll erneut ein auf die Suche nach Datenträgern spezialisierter Diensthund zum Einsatz kommen. Das Tier wurde für den Einsatz von der sächsischen Justiz ausgeliehen.

USB-Stick in Sofa entdeckt

Bereits gestern hatten Ermittler in der Behausung des 56-jährigen Hauptbeschuldigten nach Hinweisen gesucht. Dabei entdeckte der Spürhund nach Angaben des Detmolder Oberstaatsanwalts Ralf Vetter einen in einem Sofa versteckten USB-Stick. Was darauf gespeichert ist, konnten die Ermittler noch nicht sagen. Darüber hinaus wurden laut Polizei noch weitere Datenträger gefunden. Vetter vermutet, dass etwa in Hohlräumen noch mehr versteckt sein könnten.

Videos 05:13 NDR//Aktuell Lügde: Mehr Beschuldigte und Polizei-Schlamperei NDR//Aktuell Im Fall des Kindesmissbrauchs in Lügde ist die Zahl der Beschuldigten auf sieben gewachsen, außerdem wurden noch mehr gravierende Ermittlungspannen der Polizei bekannt. Video (05:13 min)

"Es ist wirklich ganz schlimm da drin"

Die Durchsuchungen der Wohnzeile des Hauptbeschuldigten gestalteten sich am Mittwoch schwer: "Es ist wirklich ganz schlimm da drin. Es sind fürchterlich viele Gegenstände dort, die teilweise übereinander gestapelt sind, Schränke sind nicht frei zugänglich", sagte Oberstaatsanwalt Vetter. "Da lässt es sich durchaus erklären, dass da ein Laptop unter anderen Gegenständen versteckt liegen kann." Alle Gegenstände würden in einen Container geräumt. "Ziel ist es, Beweismittelverluste zu verhindern", so die Polizei.

16-jähriger Verdächtiger könnte selbst Opfer sein

Unterdessen teilte Oberstaatsanwalt Vetter dem WDR auch mit, dass ein 16-jähriger Tatverdächtiger möglicherweise selbst Opfer gewesen sein könnte. Bei dem Jugendlichen war zuletzt kinderpornografisches Material gefunden worden, das auf dem Campingplatz in Lügde entstanden war. Der 16-Jährige wurde am Montag vernommen und befindet sich auf freiem Fuß. In welchem Verhältnis der Junge zu den drei Verdächtigen aus Lügde, Steinheim (NRW) und dem niedersächsischen Stade steht und ob er sich persönlich auf dem Campingplatz aufgehalten hat, ist noch unklar.

Vorwürfe gegen Jugendämter und Polizei

Seit 2008 sind den bisherigen Erkenntnissen zufolge auf dem Campingplatz mindestens 31 Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren in mehr als 1.000 Fällen Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Derzeit ermitteln 60 Beamte in der Missbrauchsserie. Neben den mutmaßlichen Tätern besteht bei drei Männern der Verdacht auf Beihilfe und Strafvereitelung. Im Fokus der Fahnder stehen zudem 14 Amtsträger: zwei Polizisten, vier Mitarbeitende von Jugendorganisationen sowie acht Beschäftigte von Jugendämtern, unter anderem aus der Behörde im niedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont.

Koffer mit Beweismitteln verschwunden

Ob es auch Fälle vor 2008 gab, wird derzeit geprüft. Zuerst hatte die Polizei des Kreises Lippe die Ermittlungen geführt und viele Datenträger mit Beweismaterial sichergestellt. Nach mehreren Pannen bei der Kreispolizei - so ist etwa ein Koffer mit Beweismitteln verschwunden - hatte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) die Ermittlungen an die Polizei in Bielefeld übertragen.

Fall auch Thema im Niedersächsischen Landtag

Heute befasst sich auch der Niedersächsische Landtag auf Antrag von CDU und Grünen mit dem Fall an der Landesgrenze. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie man Kinder vor Missbrauch schützen kann und wie eine konsequente Bestrafung der Täter aussehen soll. Die Grünen wollen zudem von der Landesregierung wissen, was sie zur Prävention sexualisierter Gewalt unternimmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.02.2019 | 10:00 Uhr