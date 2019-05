Stand: 18.05.2019 11:39 Uhr

Lügde: Prozessauftakt am 27. Juni

Der Prozess um den massenhaften Kindesmissbrauch in Lügde an der Grenze zu Niedersachsen soll am 27. Juni beginnen. Das bestätigte ein Gerichtssprecher am Sonnabend auf Anfrage. Zuvor hatte das "Westfalen-Blatt" berichtet. Bei den Planungen sei vorausgesetzt, dass die Anklage gegen einen dritten Verdächtigen noch rechtzeitig eintrifft und alle Anklagen zugelassen werden, so der Gerichtssprecher.

Videos 01:24 Niedersachsen 18.00 Nach Lügde: Arbeit an Präventionskonzept Niedersachsen 18.00 Eine Projektgruppe im Landkreis Hameln-Pyrmont arbeitet an einem Konzept gegen den Missbrauch von Kindern. Schulen müssten schneller auf Signale der Kinder reagieren. Video (01:24 min)

Fast 43.000 Kinderporno-Dateien

Laut "Westfalen-Blatt" sind für die Verhandlung zunächst zwei Monate vorgesehen. Die Anklage wirft dem 56 Jahre alten Hauptverdächtigen fast 300 Straftaten vor. Demnach soll sich der Mann unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen verantworten. Mitangeklagt ist ein Mann aus Stade: Der 49-Jährige soll laut Anklage den Hauptverdächtigen teilweise ausdrücklich zu dem Missbrauch aufgefordert haben. Bei dem Stader seien fast 43.000 kinderpornografische Bilder und Videos gefunden worden. Außer den beiden Angeklagten sitzt noch ein 34-jähriger Mann aus Steinheim (Kreis Höxter) in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.05.2019 | 12:00 Uhr