Stand: 27.06.2019 10:35 Uhr

Lügde-Prozess: Zwei Angeklagte wollen gestehen

Der sexuelle Missbrauch von Kindern in Lügde wird seit heute vor Gericht aufgearbeitet. Am Landgericht Detmold hat am Morgen der Prozess gegen die mutmaßlichen Haupttäter Andreas V., Mario S. und Heiko V. begonnen. Die Ende vergangenen Jahres bekannt gewordenen Vorwürfe sollen sich vorwiegend auf einem Campingplatz ereignet haben, auf dem der Angeklagte V. gelebt hat. Während der Ermittlungen waren mehr als 40 Opfer identifiziert worden. Angeklagt sind nach Angaben des Gerichts nun die Gewalttaten gegen 34 Opfer. Ein weiterer Prozess könnte folgen. Die Anwälte der Opfer hoffen auf Geständnisse der Angeklagten, um ihren Mandanten eine Aussage zu ersparen. Die Verteidiger von Mario S. und Heiko V. kündigten laut WDR an, dass sich ihre Mandanten geständig zeigen werden.

Videos 01:30 NDR//Aktuell Neue Details im Fall Lügde aufgetaucht NDR//Aktuell Bereits 2000 stellte eine Mutter eine Strafanzeige, in der auch der Name von Andreas V. auftauchte. Ihre Tochter hatte ihr vom Missbrauch auf dem Campingplatz in Lügde berichtet. Video (01:30 min)

Camper Andreas V. soll 23 Mädchen missbraucht haben

Die Staatsanwaltschaft Detmold wirft allein dem heute 56-jährigen Dauercamper Andreas V. fast 300 Straftaten vor. Er soll im Sommer 1998 sowie zwischen 2008 und 2018 23 Mädchen teilweise schwere sexuelle Gewalt angetan haben. Zudem wurden fast 900 Bild- und Videodateien bei ihm gefunden, die sexuelle Übergriffe auf Minderjährige zeigen. Eines von Andreas V.s Opfern soll seine Pflegetochter gewesen sein, die mit ihm auf dem Campingplatz gelebt hatte.

Mario S. wegen 162 Fällen angeklagt

Der 34-jährige Mario S. aus dem nahe gelegenen Steinheim (Landkreis Höxter, NRW) ist angeklagt, in 162 Fällen acht Mädchen und neun Jungen mitunter schwer missbraucht zu haben. Der Mann soll die Gewalttaten über einen Zeitraum von 20 Jahren ab 1999 auf dem Campingplatz und in seiner Wohnung verübt haben. Bei ihm wurden laut Anklage rund 4.800 Bild- und Videodateien mit kinder- und jugendpornografischem Material sichergestellt. Der Anklageschrift zufolge haben Andreas V. und Mario S. manche Gewalttaten gefilmt. Einige der Kinder wurden Opfer sowohl von Andreas V. als auch von Mario S. Alle Opfer waren minderjährig, die jüngsten waren den Angaben zufolge im Kindergartenalter.

Heiko V. soll zugeschaut und angestiftet haben

Der dritte Angeklagte, ein 49-Jähriger aus Stade, soll an mindestens vier Webcam-Übertragungen teilgenommen und teils zu den Taten angestiftet haben. Er hatte während der Vernehmungen ein Teilgeständnis abgelegt. Das Verfahren gegen Heiko V. könnte dem Landgericht Detmold zufolge abgetrennt werden.

Schwere Vorwürfe gegen Jugendämter und Polizei

Die Anwälte der Opfer und deren Eltern erheben mitunter schwere Vorwürfe gegen Jugendämter, Polizei und Staatsanwaltschaft, Hinweise nicht ernst genommen zu haben. Zudem gab es Ermittlungspannen: 150 Datenträger, die als Beweise sichergestellt wurden, sind aus einem Polizeiraum verschwunden. Auch ein Untersuchungsausschuss im Landtag von Nordrhein-Westfalen soll mögliches Fehlverhalten vonseiten der Behörden aufklären.

