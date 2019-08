Stand: 16.08.2019 08:02 Uhr

Lügde-Prozess: Ist auch Andreas V. schuldfähig?

Im Prozess um den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde (Nordrhein-Westfalen) will das Landgericht Detmold heute seine Beweisaufnahme abschließen. Erwartet wird das Gutachten eines Psychiaters zur Schuldfähigkeit des Angeklagten Andreas V. Dabei geht es auch um die Frage, ob für V. nach einer möglichen Haft Sicherungsverwahrung angebracht ist. Anschließend könnte die Staatsanwaltschaft mit ihrem Plädoyer beginnen. Am Donnerstag hatte eine Gutachterin dem zweiten Angeklagten Mario S. volle Schuldfähigkeit und eine pädophile Störung attestiert. Die Psychiaterin empfahl wegen hoher Rückfallgefahr eine Sicherungsverwahrung für den 34-Jährigen.

Lügde-Prozess: Plädoyers stehen an Niedersachsen 18.00 - 15.08.2019 18:00 Uhr Autor/in: Marie-Caroline Chlebosch Eine Psychiaterin hat dem Angeklagten Mario S. im Prozess um Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde eine pädophile Störung bescheinigt. Am Freitag beginnen die Plädoyers.







Urteil frühestens im September

Die Anklage geht davon aus, dass die beiden Angeklagten über Jahre hinweg Kinder teils schwer sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Einige der Gewalttaten sollen sie gefilmt haben. Die Parzelle von Andreas V. auf dem Campingplatz in Lügde an der Landesgrenze zu Niedersachsen war dabei einer der Tatorte. Als Lockvogel soll die Pflegetochter von V. gedient haben. Mit ihr habe der 56-Jährige den Kontakt zu anderen Kindern aufgebaut. Ein Urteil in dem Prozess soll frühestens im September fallen. Der 49-jährige Heiko V. aus Stade, der sich den Missbrauch im Internet angeschaut haben soll, war vom Landgericht Detmold in einem separaten Prozess bereits zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Kammer befand ihn der Anstiftung und Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern für schuldig.

Ermittlungen gegen Jugendamtsmitarbeiter

Die Staatsanwaltschaft ermittelt zudem gegen Mitarbeiter des Jugendamts in Hameln. Obwohl es bereits 2016 Hinweise auf die pädophilen Neigungen des 56-Jährigen gegeben haben soll, wurde der Hauptangeklagte als Pflegevater für ein damals fünfjähriges Mädchen eingesetzt.

