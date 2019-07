Stand: 04.07.2019 08:30 Uhr

Lügde: Polizei durchsucht weitere Camping-Parzelle

Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde an der Landesgrenze zu Niedersachsen hat die Polizei gestern eine weitere Parzelle durchsucht. Das berichtet das "Westfalen-Blatt". Demnach wurde ein auf der Parzelle stehender Wohnwagen sowie ein Anbau versiegelt. Die Parzelle sei in der vergangenen Nacht von Polizisten bewacht worden. Heute sollen die Objekte "angeblich" weiter durchsucht werden, heißt es. Voraussichtlich werde sich die Staatsanwaltschaft Detmold im Laufe des Tages zu den Hintergründen der Durchsuchung äußern, zitiert die Zeitung einen Beamten.

Opfer sagen heute vor Gericht aus

Unterdessen geht heute am Landgericht Detmold der Prozess um den hundertfachen sexuellen Missbrauch von Kindern weiter. Es sollen weitere Opfer und Angehörige vernommen werden. Die drei Angeklagten hatten zum Prozessauftakt in der vergangenen Woche ein Geständnis abgelegt. Das erspart den Zeugen Detail-Aussagen zu den Taten auf dem Campingplatz in Lügde. Dem Gericht geht es bei der Vernehmung darum, sich ein Bild davon zu machen, wie es den Opfern und ihren Angehörigen geht.

Verfahren gegen Mann aus Stade geht am 17. Juli weiter

Ein 56-Jähriger aus Lügde und ein 34-Jähriger aus Steinheim (Nordrhein-Westfalen) sollen auf dem Campingplatz Kinder über Jahre hinweg sexuell missbraucht und zum Teil auch vergewaltigt haben. Das Verfahren gegen einen 49-Jährigen aus dem niedersächsischen Stade wurde abgetrennt und wird am 17. Juli fortgesetzt. Ihm wird zur Last gelegt, an Internet-Übertragungen teilgenommen und zu den Taten angestiftet zu haben.

