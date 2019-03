Stand: 20.03.2019 19:54 Uhr

Lügde: Landrat Bartels nimmt Stellung im Landtag

Der massenhafte Kindesmissbrauch auf dem Campingplatz in Lügde nahe Bad Pyrmont beschäftigt am Donnerstag den Niedersächsischen Landtag. Im Sozialausschuss wird der Hamelner Landrat Tjark Bartels (SPD) erwartet. Denn aus dem Fall ist längst auch ein Behörden-Skandal geworden. Bartels steht wegen folgenschwerer Pannen im Jugendamt unter Druck.

Pädophilie-Vorwürfe offenbar ignoriert

Am Dienstag hatte Bartels bereits Versäumnisse eingeräumt. Demnach wusste das Jugendamt bereits Ende 2016 durch drei voneinander unabhängige Hinweise von Pädophilie-Vorwürfen gegen den ehemaligen Pflegevater eines Mädchens. Außerdem sind Akten manipuliert worden, wie Landrat Bartels ebenfalls zugeben musste.

Welche Konsequenzen ziehen Kreis und Land?

Im Landtag soll es darum gehen, wie es zu den Pannen kommen konnte und wie der Landkreis sie aufklären will. Vertreter des Sozialministeriums wollen zudem erläutern, welche Konsequenzen das Land ziehen will. Jugendämter, Polizei und andere Behörden sollen besser zusammenarbeiten, auch über Landesgrenzen hinweg.

Drei Hauptbeschuldigte in U-Haft

Ende Januar war bekannt geworden, dass mindestens drei Männer auf einem Campingplatz an der Grenze zu Niedersachsen über Jahre hinweg Dutzende Kinder missbraucht hatten, darunter das heute achtjährige Mädchen, das bei einem der drei Hauptverdächtigen in einem Pflegeverhältnis lebte. Die drei Hauptbeschuldigten (56, 48 und 33 Jahre alt), unter ihnen ein Mann aus Stade, sitzen in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es seit 2008 auf dem Campingplatz in Lügde mehr als 1.000 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch.

Pannen und Behördenversagen

Das Ausmaß des Falls ist immer größer geworden, sowohl in Bezug auf die Zahl der Missbrauchsopfer und die Zahl der mutmaßlichen Täter und Mitwisser als auch in Bezug auf den Umfang des Behördenversagens in der Verwaltung und bei der Polizei. So war etwa ein Ermittler selbst 2011 wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden.

