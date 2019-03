Stand: 19.03.2019 12:47 Uhr

Lügde: Landkreis hatte Hinweise auf Pädophilie

Hameln-Pyrmonts Landrat Tjark Bartels (SPD) hat heute Fehler im Fall des jahrelangen massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde eingeräumt. Konkret ging es um den Fall eines heute achtjährigen Mädchens, das bei dem 56-jährigen Hauptverdächtigen in einem Pflegeverhältnis lebte. Zuständig für das Mädchen war das Jugendamt in Hameln. Bevor die Polizei Ende Oktober 2018 ihre Ermittlungen in dem Fall aufnahm, hatte das Jugendamt drei voneinander unabhängige Hinweise auf Pädophilie erhalten. Jedem Hinweis wurde laut Bartels einzeln nachgegangen, mit dem Ergebnis, dass die zuständigen Betreuer keine Gefährdung des Kindeswohls erkannten und keinen Grund dafür sahen, das Pflegeverhältnis zu beenden. "Die Gesamtschau der drei Hinweise betrachten wir als Fehler", sagte Bartels. Zusammen betrachtet hätten sie ein Einschreiten erforderlich gemacht, sagte er.

Mutter wünschte das Pflegeverhältnis

Das Mädchen war im Mai 2016 auf Wunsch der Mutter in die Obhut des 56-Jährigen übergeben worden. Das Jugendamt stimmt dem nach eingehender Prüfung des Mannes zu. Mitarbeiter besuchten und betreuten den Pflegevater regelmäßig. Bartels verdeutlichte, dass eine Alternative nur ein Entzug des Sorgerechts hätte sein können. Nach Einschätzung des Jugendamtes hätte das zuständige Gericht dem jedoch nicht zugestimmt, weil die Hürde für dieses Instrument sehr hoch liege. "Hätte das Jugendamt diesen Weg nicht begleitet, wäre das Verhältnis zur Mutter und zum Pflegevater gestört gewesen und das Kind hätte wahrscheinlich ohne unser Wissen diesen Ort aufgesucht", sagte Bartels.

Bartels: "Wir haben uns von der Fassade täuschen lassen"

Mitarbeiter des Jugendamtes beschrieben den Mann laut Bartels als "rheinische Frohnatur, der zwar etwas bollerig, schräg und schwierig im sozialen Umgang war, von dem am Ende aber niemand dachte, dass er ein Pädophiler" sei. Rückmeldungen vom Kindergarten und später von der Schule hätten darauf schließen lassen, dass er sich für die Entwicklung des Kindes einsetzte. Aber er sei kooperativ gewesen, wenn es darauf ankam. "Wir haben uns von der Fassade täuschen lassen", so Bartels.

Jugendamts-Mitarbeiterin löschte Akten

Unterdessen teilte Bartels mit, dass eine weitere Mitarbeiterin des Jugendamtes freigestellt worden sei. Sie soll Teile der Akte des missbrauchten Pflegekindes nach der Festnahme des Pflegevaters nachträglich gelöscht haben. Der Landkreis hatte vor einem Monat bereits den Leiter des Jugendamts freigestellt, nachdem dieser eine Akten-Manipulation zugegeben hatte.

34 Opfer und mehr als 1.000 Taten ermittelt

Staatsanwaltschaft und Polizei haben nach jüngstem Stand 34 minderjährige Opfer identifiziert. In 14 weiteren Verdachtsfällen dauern die Ermittlungen noch an. Die Ermittler gehen davon aus, dass es angesichts der massenhaft sichergestellten Bilder und Filme noch weitere Verdachtsfälle geben wird. Auf dem Campingplatz in Lügde gab es nach bisherigen Erkenntnissen seit 2008 mehr als 1.000 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch. Drei mutmaßliche Haupttäter sitzen in Untersuchungshaft. Es handelt sich um den 56-jährigen Campingplatzbewohner, um einen 33-Jährigen aus Steinheim (Landkreis Höxter) sowie um einen 48-Jährigen aus Stade, der die Taten über das Internet verfolgt und dazu angestiftet haben soll.

Suspendierung und Versetzungen bei der Polizei

Unterdessen sind im Zuge der Ermittlungen Pannen bei der Polizei offenkundig geworden. Datenträger mit Fotos und Videos aus dem Besitz des 56-jährigen Hauptbeschuldigten sind verschwunden. Ein zeitweiliger Leiter der Ermittlungskommission wurde vorläufig vom Dienst suspendiert. In einem anderen Sexualstraffall bestehe gegen den Beamten der Verdacht der Strafvereitelung im Amt, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU). Genau wie im Fall Lügde sollen auch in jenem Fall Beweismittel verschwunden sein. Zudem wurden drei leitende Beamte seit Januar wegen grober Fehlentscheidungen versetzt. Gegen zwei weitere Fahnder laufen Strafverfahren, weil sie Hinweisen nicht nachgegangen sein sollen.

