Stand: 09.09.2020 08:40 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lügde: Land kristisiert in Sonderbericht Landkreis

Im Falle des massenhaften sexuellen Missbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde in Nordrhein-Westfalen nahe der niedersächsischen Landesgrenze kritisiert das Land die Behörden im Landkreis Hameln-Pyrmont. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Eine Sonderermittlerin listet in einem Bericht zahlreiche Defizite auf. Das Jugendamt hatte eines der missbrauchten Kinder in die Obhut des Haupttäters gegeben. Dabei lagen Hinweise vor, dass der Mann pädophil sein könnte. Jugendamt, Jobcenter und Polizei hätten außerdem oft genug zu wenig Informationen ausgetauscht. Das Land will den Bericht am Nachmittag offiziell veröffentlichen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.09.2020 | 06:30 Uhr