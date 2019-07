Stand: 31.07.2019 11:21 Uhr

Lügde: Hauptangeklagter nicht verhandlungsfähig

Der Prozess um den hundertfachen sexuellen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde an der Grenze zu Niedersachsen gerät ins Stocken. Einer der beiden Hauptangeklagten ist laut Landgericht Detmold ernsthaft erkrankt und vorläufig nicht verhandlungsfähig. Als Erster war ein dritter Angeklagter, der 49-jährige Heiko V. aus Stade, zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der Mann soll an mindestens vier Webcam-Übertragungen vom Missbrauch von Kindern auf dem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen teilgenommen haben.

Verfahren laufen vorerst getrennt

Das Hauptverfahren soll am Donnerstag trotzdem weitergehen, allerdings werde dann nur gegen den zweiten Angeklagten, den mutmaßlichen Komplizen des nun erkrankten 56-Jährigen, verhandelt. Sollte der zweite Angeklagte im Hauptverfahren bis Mitte August wieder gesund sein, könnten beiden Verfahren wieder zusammengelegt werden.

