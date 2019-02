Stand: 15.02.2019 14:56 Uhr

Lügde: Erste personelle Konsequenzen im Jugendamt

Nach dem sexuellen Missbrauch an Kindern auf einem Campingplatz bei Lügde in Nordrhein-Westfalen hat der Landkreis Hameln-Pyrmont erste personelle Konsequenzen gezogen. Ein Mitarbeiter habe eingeräumt, einen Vermerk zur Sache nachträglich in Akten des Jugendamtes einsortiert zu haben, teilte Landrat Tjark Bartels (SPD) mit. Der Mitarbeiter sei vorsorglich vom Dienst freigestellt worden. Zuvor waren schwere Vorwürfe gegen das Jugendamt des Landkreises laut geworden. So wurde kritisiert, dass dem Hauptverdächtigen ein siebenjähriges Mädchen zur Pflege überlassen wurde.

Missbrauch in Lügde: Haben Behörden doch versagt? Hallo Niedersachsen - 14.02.2019 19:30 Uhr Ist eine wichtige Information beim Jugendamt untergegangen, zwei Jahre bevor der Missbrauchsfall von Lügde aufgedeckt wurde? Eine Mutter erhebt zudem schwere Vorwürfe.







