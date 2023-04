Los geht's: Mit dem 49-Euro-Ticket durch Niedersachsen Stand: 01.05.2023 02:00 Uhr Ab heute gilt bundesweit das 49-Euro-Ticket. Ein paar Schwierigkeiten sollen in Niedersachsen aber noch ausgeräumt werden, zum Beispiel für Beschäftigte im öffentlichen Dienst.

Kurz vor dem Start kam noch die gute Nachricht für Urlauber und Einwohner im Nordwesten: Auch auf der IC-Strecke zwischen Bremen und Norddeich/Mole kann der Nachfolger des erfolgreichen Neun-Euro-Tickets aus dem vergangenen Sommer genutzt werden. Wer in Hannover und in der Region lebt, hat noch kein Deutschlandticket der heimischen Verkehrsbetriebe in der Tasche. Der Grund: ein Hackerangriff auf die Üstra. Dadurch ist der Kauf des Tickets beim Großraumverkehr Hannover (GVH) erst zum 1. Juni möglich. Ohne gültigen Fahrschein muss dort aber niemand bleiben, denn es kann durch eine Kooperation mit dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) über die "FahrPlaner-App" gekauft werden. Ohnehin gibt es viele Möglichkeiten, an das Ticket zu kommen.

Auf dem Smartphone: 49-Euro-Ticket ist nun ein Abo

Das geschieht in der Regel über Apps und Internetseiten der Verkehrsunternehmen, aber auch über die Deutsche Bahn und in Kundenzentren. Kundinnen und Kunden erhalten das 49-Euro-Ticket dann auf ihr Smartphone über die entsprechende App oder auf einer Chipkarte, für eine Übergangszeit auch als Papierticket. Wichtig: Anders als das 9-Euro-Ticket ist das Deutschlandticket nun ein Abo. Wer bereits ein Abonnement hat, sollte sich bei seinem Verkehrsverbund erkundigen, ob eine automatische Umstellung erfolgt.

Beschäftigte im öffentlichen Dienst müssen selbst zahlen

Der Umstand, dass die Menschen in Hannover ihr Ticket nicht wie gewohnt beim regionalen Verkehrsbetrieb kaufen können, ist nicht die einzige Hürde bei der Umsetzung. Während Firmen in der freien Wirtschaft ihren Beschäftigten das Deutschlandticket bezuschussen, müssen Mitarbeitende im öffentlichen Dienst ihre Fahrkarte selbst zahlen. Das sorgt für Unmut. Die Zuschüsse können nach Informationen des NDR in Niedersachsen nicht gezahlt werden, weil es noch keine rechtliche Grundlage gibt.

Deutschlandticket: Da kann man ordentlich sparen

Lohnt sich das 49-Euro-Ticket denn? Das muss jede und jeder für sich selbst ausrechnen. Ein Rechenbeispiel: Wer ein Jahresabo für Bus und Bahn im Stadtgebiet von Hannover hat, zahlt beispielsweise 59,80 Euro im Monat. Wer dafür künftig das 49-Euro-Ticket nutzen kann, würde jährlich rund 130 Euro sparen. Mit einem Abo für die drei Tarifzonen A, B und C zahlt man 97,80 Euro im Monat und hätte mit dem neuen Ticket 585 Euro Ersparnis im Jahr.

