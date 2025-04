Stand: 11.04.2025 09:46 Uhr Lokführer rettet entlaufenen Hund - Bundespolizei kümmert sich

Der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn hat am Donnerstag am Haltepunkt Letter in Seelze (Region Hannover) einen entlaufenen Hund gefunden. Da kein Herrchen oder Frauchen zu sehen war, habe der Lokführer den Vierbeiner in der Bahn mitgenommen, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Der Hund hatte zwar keine Fahrkarte, aber der Fahrer habe ein Auge zugedrückt, so die Polizei. Die übernahm den Hund in Hannover und kümmerte sich um das Tier. Doch es dauerte nicht lange, bis sich das Frauchen des entlaufenen Hundes bei der Polizei meldete. Sie habe "Tofik" in der Wache der Bundespolizei abgeholt und glücklich und unversehrt in die Arme geschlossen. Der Hund sei zuvor aus dem Garten ausgebüxt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Tiere Hannover