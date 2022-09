Lokführer bei Unfall auf Rangierbahnhof in Seelze verletzt Stand: 07.09.2022 20:04 Uhr Bei einem Zugunfall auf dem Rangierbahnhof in Seelze bei Hannover ist am Mittwoch ein Lokführer verletzt worden. Mehrere Hundert Liter Öl und Diesel liefen aus.

Der 27-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Weitere Menschen kamen bei dem Unfall am Nachmittag nicht zu Schaden, wie die Polizei später am Abend mitteilte. Der 27-jährige Lokführer fuhr nach ersten Erkenntnissen mit seiner Lok gegen einen abgestellten Zug. Beide Loks stießen frontal zusammen und kippten um. Eine weitere Rangierlok auf dem Nebengleis wurde schwer beschädigt.

Kesselwagen mit Salpetersäure kippt um

Zudem kippte ein mit Salpetersäure beladender Kesselwagen um. Der Wagen wurde nach Angaben der Polizei aber nicht beschädigt und ist dicht. Es seien aber mehrere Hundert Liter Öl und Diesel ausgelaufen. Die Einsatzkräfte seien zunächst durch eine beschädigte Oberleitung in ihrer Arbeit eingeschränkt gewesen. Gegen Mitternacht werde ein Kranwagen der Bahn zur Bergung erwartet. Zur Unfallursache könne noch keine verlässliche Aussage gemacht werden.

