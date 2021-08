Stand: 09.08.2021 21:12 Uhr Lkw rammt Bus: Ein Toter und 19 Verletzte in Langenhagen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Lastwagen in Langenhagen (Region Hannover) ist am Montag eine Person ums Leben gekommen. Dabei könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um diejenige Person handeln, die bei dem Unfall aus dem Bus geschleudert wurde, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr am Abend. Zudem wurden laut Polizei 19 weitere Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hätten sie eine chaotische Lage vorgefunden. Die Unfallursache ist noch unklar.

VIDEO: Lkw und Bus kollidieren: Ein Toter und 19 Verletzte (1 Min)

