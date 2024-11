Stand: 27.11.2024 08:56 Uhr Lkw fährt bei Springe gegen Baum - Bergung gestaltet sich schwierig

In Springe (Region Hannover) ist auf der Landesstraße 461 nach Eldagsen ein Lkw gegen einen Baum gefahren. Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall bereits am Dienstagnachmittag auf Höhe des Jagdschlosses Springe. Die Bergung gestaltet sich demnach schwierig, da der Baum umzustürzen droht. Nur der Laster stütze ihn noch, sagte eine Polizeisprecherin. Baum und Fahrzeug müssen nun getrennt und einzeln abtransportiert werden. Der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.11.2024 | 08:30 Uhr