Lkw brennt auf A2 - Kilometerlanger Stau bei Hannover-Buchholz Stand: 04.07.2023 09:37 Uhr Ein brennender Lkw auf der A2 bei Hannover-Buchholz sorgt am Dienstagmorgen für lange Staus. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig, weil Feuerzeuge und Haarspray geladen waren.

Zudem sei die kompakte und doppelstöckige Bauform des Aufliegers eine Herausforderung für die Einsatzkräfte gewesen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die Außenwände mussten demnach mit Sägen geöffnet und die brennende Ladung aus dem Auflieger geholt werden. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten war die A2 Richtung Dortmund am Morgen stundenlang gesperrt. Gegen 7 Uhr konnte eine Spur freigegeben werden, es kommt jedoch am Vormittag weiterhin zu massiven Behinderungen. So staut sich der Verkehr zeitweise auf 18 Kilometer, die Umleitungen A37, B188 und B443 sind weiterhin überlastet.

Lkw-Fahrer konnte Auflieger abkoppeln

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des Lkw während der Fahrt einen Knall gehört. Als er auf dem Standstreifen stoppe, habe er das Feuer bemerkt, erklärte die Polizei. Er konnte den Auflieger vom Führerhaus trennen und blieb unverletzt. Brandursache und Schadenshöhe sind unklar.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.07.2023 | 09:30 Uhr