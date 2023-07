Stand: 04.07.2023 07:03 Uhr Lkw brennt auf A2 - Fahrbahn bei Hannover-Buchholz gesperrt

Ein Lkw auf der A2 hat am Dienstagmorgen am Kreuz Hannover-Buchholz Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt, später soll sie einspurig befahrbar sein. Den Angaben zufolge hat der Fahrer des Lkw während der Fahrt einen Knall gehört. Als er auf dem Standstreifen stoppe, habe er das Feuer bemerkt, erklärte die Polizei. Er konnte den Auflieger, der mit Feuerzeugen beladen war, vom Führerhaus trennen und blieb unverletzt. Brandursache und Schadenshöhe sind unklar. Der Verkehr staute sich am Dienstagmorgen zeitweise auf elf Kilometer ab Hämelerwald. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, über die Ausfahrt Lehrte und die U22 auszuweichen.

