Stand: 13.12.2022 08:07 Uhr Lkw-Unfall bei Hildesheim: A7 in Richtung Kassel gesperrt

Ein schwerer Verkehrsunfall beschäftigt seit Montagabend die Einsatzkräfte auf der Autobahn 7 bei Hildesheim. Nach Angaben der Polizei war ein Lkw-Fahrer an einem Stauende auf einen vor ihm stehenden Lkw aufgefahren. Der Fahrer wurde eingeklemmt und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Autobahn Richtung Kassel ist seitdem zwischen Hildesheim und Derneburg-Salzgitter gesperrt. Die Sperrung sollte den Behörden zufolge bis in den Morgen dauern. Momentan werden die Wracks geborgen und die Fahrbahn gereinigt, weil Kraftstoff ausgelaufen ist. Bei einem Reinigungsfahrzeug waren in der Nacht die Düsen eingefroren, deshalb hatten sich die Arbeiten verzögert. Ersten Schätzungen zufolge liege der Schaden bei mehr als 200.000 Euro.

