Stand: 18.03.2025 20:31 Uhr Lkw-Unfall auf der A2 bei Hannover: Strecke wieder frei

Nach einem Lkw-Unfall bei Hannover ist die A2 in Richtung Dortmund wieder befahrbar. Am Dienstagmorgen waren laut Polizei zwei Laster zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und dem Kreuz Hannover-Buchholz zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnisse musste ein 52-jähriger Lkw-Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Ein 36-Jähriger fuhr ihm daraufhin mit seinem Lkw hinten auf. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Einer der Lkw hatte laut Polizei Wein geladen, der durch die Kollision austrat. Zunächst war befürchtet worden, dass es sich um Flüssiggas handeln könnte. Deshalb sei die Feuerwehr hinzugerufen worden. Das habe viel Zeit gekostet, so ein Polizeisprecher.

