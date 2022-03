Stand: 28.03.2022 12:52 Uhr Lkw-Unfall: A7 zwischen Laatzen und Hildesheim gesperrt

Ein Lkw-Unfall behindert derzeit den Verkehr auf der A7 zwischen Laatzen (Region Hannover) und Hildesheim. Nach Angaben der Polizei war am Vormittag an einem Stauende ein Lastwagen auf einen anderen Lkw aufgefahren. Beide Fahrer konnten leicht verletzt aus ihren Fahrzeugen aussteigen. Die Autobahn ist in Richtung Süden an der Unfallstelle gesperrt, der Verkehr wird in Laatzen von der A7 abgeleitet - die Aufräumarbeiten dauern voraussichtlich noch mehrere Stunden an.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.03.2022 | 13:30 Uhr