Lkw-Fahrer überrollt Mann auf Rasthof an A2 und fährt weiter Stand: 19.12.2021 11:46 Uhr Auf dem Autobahn-Rastplatz Lehrter See Nord soll ein Lkw-Fahrer am späten Samstagabend einen Mann mit seinem Sattelzug überrollt haben und weitergefahren sein. Das Opfer starb noch am Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Männer zuvor in der Raststätte an der A2 in Lehrte (Region Hannover) in Streit geraten. Zeugen meldeten kurz darauf, dass ein Sattelzug beim Anfahren einen anderen Mann überrollt habe. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Der Verstorbene ist laut Polizei noch nicht identifiziert. Die Einsatzkräfte fanden den geparkten Unfallwagen auf dem Rastplatzgelände und nahmen den 38-jährigen Fahrer fest. Weil er nach Alkohol roch, wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Der genaue Unfallhergang und die Umstände müssten noch geklärt werden, so die Polizei. Sie sucht Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.12.2021 | 06:30 Uhr