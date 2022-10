Stand: 18.10.2022 09:50 Uhr Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf der A2 bei Langenhagen

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 ist am Montagabend ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei war der Mann in Fahrtrichtung Dortmund zwischen der Abfahrt Langenhagen und dem Dreieck Hannover-West aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Laster von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw kippte auf die Seite. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb.

