Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf A7

Nach einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Hildesheim ist ein Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Am Dienstagmorgen hatte nach Angaben der Polizei eine Streifenwagen-Besatzung gegen 7 Uhr einen Lkw abgesichert, der wegen eines Reifenschadens zwischen den Anschlussstellen Drispenstedt und Hildesheim am Fahrbahnrand stand. Ein von hinten kommender Lastwagenfahrer übersah offenbar die Gefahrenstelle und fuhr auf das Polizeifahrzeug auf. Der Streifenwagen wurde auf den davor stehenden Lkw geschoben, wobei dessen Fahrer - der gerade dabei war, den Reifen zu reparieren - zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt wurde. Der 36-jährige Mann aus Weißrussland starb noch am Dienstag im Krankenhaus.

Hildesheim: Polizeiauto auf A7 gerammt 23.07.2019 12:30 Uhr Am Dienstag ist ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn 7 schwer verletzt worden. Er wurde zwischen Fahrzeugen eingeklemmt, nachdem ein Lkw-Fahrer in eine Polizeiabsperrung gefahren war.







Polizei dokumentiert Unfallstelle mit Drohne

Die Beamten, 22 und 35 Jahre alt, hatten ihr Fahrzeug auf dem Hauptstreifen links hinter dem auf dem Standstreifen stehenden Lkw abgestellt und den Bereich zusätzlich mit Warnbaken gesichert. Beide brachten sich kurz vor dem Aufprall in Sicherheit. Der Fahrer des Lkw schaffte es nicht aus der Gefahrenzone. Er wurde von dem unter seinen Lastwagen geschobenen Polizeiauto eingeklemmt und tödlich verletzt. "Die Polizei Hildesheim hat eine Drohne angefordert, um die Unfallstelle und das Trümmerfeld von oben videografisch zu sichern", sagte eine Polizeisprecherin.

Folgeunfall: Wieder ein schwer verletzter Lkw-Fahrer

An der Unfallstelle bildete sich ein Stau von mindestens sieben Kilometern Länge. Dabei ereignete sich ein weiterer schwerer Zusammenstoß. Ein Lastwagen fuhr zwischen Laatzen und Drispenstedt ungebremst auf das Stauende auf, wie die Polizei meldete. Das Führerhaus riss ab, der 52 Jahre alte Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Die Autobahn wurde an dieser Stelle wegen Bergungsarbeiten gesperrt.

